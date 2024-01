Chiuso sottopasso tra Sedriano e Rogorotto

A causa della rottura delle pompe che servono a eliminare l'acqua che si accumula a seguito della pioggia, il sottopasso tra Sedriano e Rogorotto - frazione di Arluno - è stato chiuso.

A chiudere l'accesso del sottopasso a causa dei problemi alle pompe elettriche per il drenaggio delle acque meteorologiche è stata Città Metropolitana nella giornata di sabato 6 gennaio 2024.

Ha spiegato il sindaco di Arluno Moreno Agolli nella giornata di ieri, lunedì 8 gennaio:

"Da qualche giorno Città Metropolitana ha chiuso l'accesso al sottopassaggio carrabile tra Rogorotto e Sedriano, a causa di problemi alle pompe elettriche per il drenaggio delle acque meteoriche. I tecnici interverranno a partire da domani. Non ci è dato sapere, al momento, in quanto tempo verrà risolto il problema. La competenza dell'intervento è dunque provinciale, mentre quella territoriale è del Comune di Sedriano. Speriamo in un intervento risolutore rapido".