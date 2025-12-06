Riaperto il parcheggio Spugna di via Giorgetti

Riaperto dopo i lavori durati diverse settimane, nella mattinata di oggi, sabato, il parcheggio Spugna di via Giorgetti, parte del parcheggio di via Redipuglia che collega a via Ratti.
Di nuovo attivo il parcheggio Spugna di via Giorgetti
Grazie a questa riapertura diventano così disponibili nella zona del cimitero numerosi posti auto gratuiti a partire dal primo week end di dicembre, in cui sono previsti, oltre allo shopping natalizio nei negozi del centro, importanti eventi nel cuore della città.
Sopra la nuova pavimentazione rimane lo strato di sabbia steso per garantire l’intasamento degli autobloccanti: la pioggia dei giorni scorsi ha impedito la movimentazione ma, di fatto, il passaggio dei veicoli ne aiuterà la distribuzione. Non appena le condizioni meteo lo permetteranno, il Gruppo Cap tramite l’impresa che ha realizzato i lavori per conto di Città Metropolitana di Milano provvederà alla movimentazione della stessa, come in tutti i Parcheggi Spugna finora realizzati.
Ultimi interventi in programma nella zona del cimitero
Per ultimare i lavori dei posteggi nella zona del cimitero rimangono da completare la Fase 3A, quella che va da via Redipuglia a via Cairoli a via Giorgetti, e la Fase 4B, da corso Europa verso via Bersaglio, dove manca solo il rifacimento della pavimentazione stradale che verrà realizzato nella stagione opportuna.