Riaperta al traffico la Strada provinciale 38

Viabilità

Un’arteria importante per il territorio rimessa in sicurezza

I lavori sono iniziati a fine giugno , ora finalmente in questi giorni sono terminati. Un cantiere che ha interessato la strada provinciale SP 38 Gaggiano-Rosate, nel tratto tra il chilometro 1+350 e il chilometro 1+800, un fondamentale intervento di risanamento della sponda. Questo progetto, atteso da oltre un anno, ha permesso non solo di risolvere un problema che affliggeva la comunità, ma anche di rinnovare il manto stradale, migliorando così la sicurezza e la qualità della viabilità per tutti.

Più sicurezza per gli automobilisti

Da ieri, giovedì 10 luglio 2025, la Strada Provinciale 38 è nuovamente aperta al traffico! Grazie ai lavori eseguiti dalla Città Metropolitana, è stato possibile: sistemare e consolidare la sede stradale; riasfaltare il tratto interessato e mettere in sicurezza gli argini, per garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada.