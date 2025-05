Rho Soccorso a lezione di difesa personale

Domenica 18 maggio, in mattinata, si è tenuto presso la palestra delle scuole medie Bonecchi di Rho il corso di difesa personale per i volontari di di Rho Soccorso promosso dall’associazione sportiva Karate Passirana.

I volontari di Rho Soccorso sono stati divisi in gruppi guidati dai vari istruttori dell'associazione di Passirana e hanno partecipato ad una lezione di circa 3 ore, in cui hanno potuto imparare le basi della difesa personale e al termine della quale hanno ricevuto un attestato di presenza. Presenti Fabrizio Pregliasco ed Enzo Soresi, presidenti di Rho Soccorso e Karate Passirana, l’assessore allo sport di Rho, Alessandra Borghetti e il presidente nazionale del settore karate e difesa personale, Francesco Pappalardo.

Questa iniziativa secondo i promotori vuole essere il punto di partenza per un progetto che insegni la difesa personale in diversi ambiti. A settembre è in programma nell’oratorio della frazione rhodense un corso settimanale che Karate Passirana annuncia gratuito per i cittadini rhodensi.

Lo stesso Soresi ha dichiarato: “È essenziale sensibilizzare e promuovere il tema, affinché ogni cittadino possa essere informato non solo sulle tecniche da usare ma sull’atteggiamento con cui affrontare una situazione di difficoltà”. Quest’ultimo, oltre a ciò, vorrebbe estendere il progetto alle scuole, per i ragazzi e i loro genitori, allo scopo di incentivare l’apprendimento dei metodi di difesa e i valori dello sport. Come da lui affermato: “Rho ha a disposizione molti maestri e tecnici preparati. Si è pensato di collaborare per dare un contributo attivo alla nostra società. Questo è un tema che riguarda tutti e noi, in quanto esperti dell’ambito, abbiamo il compito di valorizzare iniziative in merito, per consentire di comprenderne l’importanza”.

“È fondamentale prendere coscienza che questo può succedere, ed è dunque meglio essere preparati per tutelarsi e non farsi cogliere di sorpresa” ha commentato Pregliasco.