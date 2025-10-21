Rho si avvicina alle Olimpiadi, inaugurato uno stand in fiera

Mancano poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi e Paralimpiadi e nel quartiere Fieramilamo di Rho ha aperto il primo punto informativo dedicato alla manifestazione. Il taglio del nastro è stato effettuato nella mattinata di ieri, lunedì alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana di Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, Francesco Conci, ad di Fiera Milano S.p.A., e Nevio Devidè, Chief Revenue Officer Fondazione Milano Cortina 2026.

Il presidente di Fiera Giovanni Bozzetti: “Forte sinergia tra Fondazione Fiera e Milano Cortina 2026”

«L’apertura di questo punto informativo conferma la forte sinergia che si è creata con Fondazione Milano Cortina 2026 e ribadiamo con orgoglio la scelta che ci ha portati a essere una delle realtà che potrà ospitare questa incredibile manifestazione – ha dichiarato Bozzetti -. Crediamo fortemente che le fiere debbano essere luogo di incontro e dialogo, e pensiamo che avere uno spazio dedicato ai Giochi possa avvicinare i visitatori delle manifestazioni di Fiera a questo importante appuntamento, che saprà coinvolgere i cittadini e tutto il territorio, rafforzando ancor più l’attrattività della città e della regione»

Le persone che transiteranno per visitare le fiere troveranno un luogo dove informarsi sulle Olimpiadi

Nei poco più di tre mesi che ci separano dall’evento olimpico, le migliaia di persone che transiteranno per visitare le fiere troveranno un luogo dove informarsi sull’evento, sapere dove e quando si svolgeranno le competizioni, come muoversi facilmente e come acquistare i biglietti delle singole gare, grazie a un QR code che rimanda direttamente alla biglietteria ufficiale.

Domani sera una serata al teatro de Silva con Lia Capizzi e il campione olimpico Fulvio Valbusa

E anche la città di Rho si prepara alle Olimpiadi, domani sera. mercoledì al teatro de Silva è andrà in scena una serata dal titolo «Olympic Stories: racconti di sport» che vedrà la presenza della giornalista sportiva Lia Capizzi e il campione olimpico Fulvio Valbusa ex fondista, ultimo vincitore di Marcialonga e oro olimpico. «Ascoltare dalla viva voce di Fulvio Valbusa la sua avventura olimpica e dialogare con una giornalista che ha incontrato nel suo percorso professionale tanti campioni sarà un modo per entrare nel clima olimpico che sta per contagiare l’intera città in vista di Milano Cortina 2026″ – ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Rho Valentina Giro