Rho piange Vito Antonio Guglielmo artista e politico

La città di Rho piange Vito Antonio Guglielmo artista, politico ed ex vice direttore dell’ufficio postale di via Serra a Rho.

La città di Rho in lutto per la scomparsa di Vito Antonio Guglielmo personaggio molto conosciuto in città. Ex vice direttore dell’Ufficio postale di via Serra, artista nel suo studio di via Madonna, politico per diversi anni in consiglio comunale nelle file dell’Italia dei Valori

Un uomo che ha dato tanto alla città con i suoi monumenti alcuni dei quali posizionati in diversi punti della città come “L’Uovo, fecondazione umana” di via De Amicis. Guglielmo è scomparso questa mattina all’hospice di Lainate dove era stato trasferito dopo il suo ricovero all’ospedale di Rho.