Rho lancia il “Patto digitale” a tutela degli adolescenti

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Lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai ha attirato al Teatro Civico di Rho un folto pubblico, che ha accompagnato a riflettere sulla crescita dei ragazzi, affrontando le loro paure, la loro fatica relazionale, le loro aspirazioni.

I presenti

Ad ascoltarlo docenti, genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, invitati dal Comune di Rho e da IREP (Istituto per la Ricerca scientifica e l’Educazione Permanente dei Comuni di Arese, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Vanzago) per offrire un sostegno alle sfide educative che scuola e famiglia devono affrontare. I presenti hanno manifestato particolare interesse al tema della vulnerabilità, letta in un contesto internazionale e socio culturale che evolve costantemente.

La proposta

Tra le altre cose si è discusso di limiti da porre all’uso degli smartphone e dei social network: su questo punto il Sindaco Andrea Orlandi e l’Assessore Paolo Bianchi hanno lanciato la proposta di creare a Rho un “Patto digitale” che coinvolga tutte le agenzie educative e le scuole, per portare all’attenzione di tutti il tema della dipendenza dai cellulari e da informazioni spesso ben lontane dalla verità.

A coordinare la serata è stata la presidente di Irep, Maria Lamari, ex dirigente scolastica, che ben conosce il territorio e che nei primi mesi di mandato ha già dimostrato tutta la sua passione e la sua professionalità. Pellai ha puntato molto sui termini “sfida” e “paura”: “Crescere significa passare progressivamente dalla protezione degli adulti all’autonomia personale. Oggi i ragazzi hanno paura di tutto ciò che può accadere loro quando decidono di affrontare una sfida. Eppure crescere significa proprio imparare anche dai propri errori. Dobbiamo accompagnare gli adolescenti ad affrontare il percorso, a non temere di entrare in gioco”.

Pellai ha esortato a “ricreare quella comunità educante che una volta era rappresentata dal villaggio che educava senza che ci fosse un esplicito invito all’educazione”. E questo appello a un patto collettivo ha dato il La alla proposta dell’Amministrazione comunale.

“Abbiamo fortemente voluto questo evento in Teatro per valorizzare il lavoro che Irep svolge da molti anni sul nostro territorio. Ricordo la passione della ex presidente Giulia Gurioli, scomparsa nei mesi scorsi, e ringrazio per il suo operato la nuova presidente Maria Lamari – ha dichiarato l’Assessore Paolo Bianchi – Il compito di crescere i figli è alquanto difficile, soprattutto pensando a questa generazione, che oggi ha dagli 11 ai 16 anni, che fatica nelle relazioni perché passa molto tempo usando strumenti informatizzati, un fatto che nello sviluppo psichico dei ragazzi lascia segni importanti: avremo nei prossimi anni una generazione che ha imparato da esperienze virtuali piuttosto che da esperienze reali. Gli studiosi stanno compiendo molte ricerche, Pellai consiglia di porre limiti ai più piccoli e fare in modo che smartphone e tablet vengano utilizzati con grande attenzione, accompagnati dai genitori. Occorre mettersi al loro fianco, insegnare come cercare le informazioni, stimolare uno sguardo critico e attento su tutto quanto trovano pubblicato”.

Con l’Assessore, il Sindaco Andrea Orlandi ha ringraziato Pellai e Irep e ha annunciato il desiderio di “creare nella nostra città un patto digitale insieme a tutte le agenzie educative e alle scuole per fare in modo che la tutela dei ragazzi sia al centro dell’attenzione”. Il tema è da sviluppare ma è intenzione dell’Amministrazione dialogare con tutti i soggetti che possano essere coinvolti.