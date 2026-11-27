Il sindaco Andrea Orlandi e la vicesindaca Maria Rita Vergani hanno visitato l'azienda di via Pace per festeggiare il traguardo

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Novant’anni di attività, tre generazioni alla guida e una storia imprenditoriale profondamente legata alla città di Rho. La Paramidani di via Pace 19 festeggia un compleanno speciale, celebrando un percorso iniziato nel 1936 con il commercio di materiali ferrosi e profilati in acciaio e proseguito fino a oggi, attraverso trasformazioni, sfide economiche e nuovi progetti.

Per rendere omaggio a una delle realtà produttive più longeve del territorio, mercoledì 25 novembre il sindaco Andrea Orlandi e l’assessore alle Attività produttive e vicesindaca Maria Rita Vergani hanno visitato la sede storica dell’azienda, incontrando Antonio e Roberto Paramidani, i dipendenti e quanti hanno contribuito alla crescita dell’impresa.

Una storia iniziata nel 1936

La Paramidani nasce nel 1936, quando Antonio Paramidani avvia in via Pace il commercio di materiali ferrosi e profilati in acciaio. Nel corso dei decenni, l’attività si sviluppa mantenendo la propria identità familiare. Con GianMichele e Giorgio, l’impresa si amplia dando vita anche a Parasider, in viale De Gasperi, mentre oggi Antonio e Roberto Paramidani portano avanti il lavoro delle generazioni precedenti, affiancati da operai e operatori esperti in un settore sempre più complesso.

In occasione dell’anniversario, l’Amministrazione comunale ha consegnato ai titolari una pergamena e il gagliardetto della Città di Rho. Nella dedica si legge:

“La Paramidani è una delle realtà più longeve del nostro territorio. Dal 1936, quando Antonio Paramidani ha avviato il commercio di materiali ferrosi e profilati in acciaio in via Pace, questa è una delle tante imprese a conduzione familiare che hanno reso grande il nostro Paese, con passione, sacrifici e creatività”.

Il messaggio prosegue ringraziando quanti hanno contribuito alla crescita dell’azienda, ricordando la nascita di Parasider e l’impegno delle nuove generazioni.

Una festa con dipendenti, pensionati e collaboratori

La celebrazione ha coinvolto non soltanto i dirigenti, ma anche i dipendenti, gli ex lavoratori oggi in pensione e le persone che collaborano stabilmente con l’azienda. Un’occasione per ritrovarsi e brindare insieme, a testimonianza dell’attenzione che la famiglia Paramidani dedica da sempre ai rapporti umani. Antonio Paramidani ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a chi ha contribuito alla storia dell’impresa:

“Ho tre ringraziamenti da fare. Il primo va all’Amministrazione comunale, il secondo a tutti i lavoratori e anche ai pensionati (ce ne sono alcuni che, dopo vent’anni, vengono ancora a trovarci con cadenza mensile, a confrontarsi su come vada il lavoro), il terzo ai clienti che ci hanno supportato con i loro ordini”.

Un pensiero anche ai fornitori, che, ha ricordato con ironia, a volte fanno dannare, ma hanno saputo suggerire nuovi articoli importanti per affrontare anni non semplici. Poi una battuta sul futuro:

“Siamo nella sede perfetta, visto che di ferro ne abbiamo in abbondanza: tocchiamo ferro, vi aspetto qui tra dieci anni per festeggiare il centenario, cifra tonda”.

E il fratello Roberto Paramidani, che segue prevalentemente la sede di viale De Gasperi, ha ricordato un altro anniversario ormai vicino:

“E nel 2027 celebreremo i 50 anni di Parasider, siamo più giovani ma ci stiamo impegnando per altri importanti risultati”.

“Una storia fatta di passione e impegno”

La vicesindaca Maria Rita Vergani ha sottolineato il valore imprenditoriale e umano dell’attività:

“Ascoltando i racconti di dirigenti e dipendenti si nota subito come la storia di questa azienda sia intrisa di passione per il proprio lavoro, di duro impegno quotidiano, di voglia di realizzare un progetto che può assumere dimensioni significative, divenendo motivo di sviluppo dell’economia della propria città e anche della comunità locale”.

Anche il sindaco Andrea Orlandi ha voluto rendere omaggio a un’azienda che ha attraversato quasi un secolo di storia cittadina.

“E’ bello partecipare a questi momenti perché quando un’azienda celebra 90 anni vuol dire che ha superato tante difficoltà, ha saputo stare sul mercato, competere nel contesto in cui viviamo, che per il settore siderurgico non è certo semplice”.

Il primo cittadino ha sottolineato la capacità dell’impresa di affrontare un mercato complesso, mantenendo un forte legame con la città:

“La Paramidani è parte della storia di Rho, è una delle attività produttive che hanno concorso alla costruzione della città. Mi piace pensare che il ferro uscito da qui sia in tante case rhodensi. Arrivare alla terza generazione non è per nulla scontato e voi avete la capacità di costruire comunità”.

Infine, l’augurio per il futuro: