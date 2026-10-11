Rho dice addio a nonna Antonietta la più longeva della città

Aveva 106 anni, sempre allegra e sorridente era la più longeva della città, aveva tre figli, cinque nipoti e un bis nipote

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

«La mia ricetta per vivere a lungo? Mangio, bevo e canto e soprattutto ce la metto tutta!» Aveva compiuto 106 anni il 27 gennaio Antonietta Fetti la donna più longeva della città scomparsa nella serata di venerdì, viveva nella frazione di Lucernate.

In buona salute fino ad agosto è scomparsa venerdì sera

Nata a Terrassa Padovana, in provincia di Padova in una famiglia numerosa composta dai genitori e da sette figli, Antonietta si è poi sposata con Guarino Disarò e ha raggiunto a Rho una sorella dello sposo. In buona salute fino allo scorso mese di agosto, nonna Antonietta Fetti ha iniziato poi a perdere forze e ha attraversato un rapido declino fino alla serata di venerdì quando è scomparsa.

Una donna con una grande tempra, sempre allegra e sorridente con tutti

Tutti, in modo particolare gli amici dell’associazione Fili d’Argento che l’hanno seguita fino all’ultimo, la ricordano come una donna con una grande tempra, sempre allegra e sorridente con tutti. Una donna piena di vita che ha vissuto per la sua famiglia, per i suoi tre figli, Roberto nato nel 1949, Lucia nata nel 1951 e morta nel 2019 e Rosanna nata nel 1962. Una donna che ha sempre fatto la casalinga facendo qualche piccolo lavoretto come sarta mentre il marito lavorava a Legnano.

Ora la più longeva della città è Anna Zappa, che il 9 gennaio di quest’anno ha compiuto 105 anni

Nonostante gli acciacchi dovuti all’età la sua mente è rimasta sempre molto lucida e lei insieme ai cinque nipoti, al bis nipote e agli amci del centro Stella Polare amava sempre ricordare i fatti accaduti in passato. Ora la più longeva della città è Anna Zappa, che il 9 gennaio di quest’anno ha compiuto 105 anni