Rho attiva Alert System: una chiamata per la sicurezza di tutti

Il Comune di Rho rinnova le procedure per la tutela della popolazione adottando Alert System®, la nuova piattaforma di messaggistica telefonica pensata per gestire le emergenze di Protezione Civile in modo rapido, capillare e sicuro.

Il servizio sarà operativo 24 ore al giorno grazie a una rete di 26 centrali

Il servizio, operativo 24 ore su 24 grazie a una rete di ventisei centrali che possono generare oltre duecentomila chiamate ogni ora, grazie alle nuove tecnologie consentono di raggiungere contemporaneamente residenti, pendolari, studenti e proprietari di immobili presenti sul territorio comunale, fornendo indicazioni puntuali su come arrivare al riparo in caso di maltempo estremo, incendi, acqua non potabile, blackout o interruzioni della viabilità legate a situazioni di emergenza.

Per attivare il servizio basta collegarsi al portale dedicato e inserire i propri dati

L'attivazione è semplice: collegandosi al portale dedicato registrazione.alertsystem.it/rho e inserendo i propri recapiti (numero fisso o cellulare) si riceve una chiamata che fornisce un codice di verifica da digitare sul sito per confermare l'iscrizione. In pochi istanti il numero indicato viene inserito nella banca dati dell'Alert System® e potrà essere contattato esclusivamente nei casi di effettiva necessità dal mittente telefonico 02 3706 9982 , richiamabile in qualsiasi momento per riascoltare il messaggio registrato.

L'assessore Brognoli. "La sicurezza di chi vive, lavora o studia nella nostra città è da sempre la nostra priorità assoluta"

«La sicurezza di chi vive, lavora o studia nella nostra città è da sempre la nostra priorità assoluta. Con Alert System® abbiamo uno strumento in grado di raggiungere in pochi minuti decine di migliaia di persone, fornendo istruzioni chiare e tempestive per affrontare qualsiasi criticità. Invito tutti a registrarsi: bastano pochi clic per garantire un'informazione diretta e affidabile quando davvero conta ». dichiara Emiliana Brognoli , assessore alla Protezione civile.