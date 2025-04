Rete antifascista contro lo stop ad eventi in occasione del 25 aprile

Anche la rete antifascista dell'Alto Milanese chiede che per il 25 aprile 2025 si possa festeggiare senza vietare cortei o concerti, come accaduto a Legnano, con l'annullamento del concerto dei Punkreas, per rispettare il lutto nazionale in occasione della morte di Papa Francesco.

"Dall'emanazione del decreto molte giunte comunali, anche di "centrosinistra" come quella di Legnano, hanno vietato cortei, concerti e celebrazioni del 25 aprile. Riteniamo tutto ciò davvero vergognoso e di una forte sudditanza culturale alla destra e agli eredi del duce. Siamo davvero sconcertati per il futuro che ci riserva, evidentemente andrà bene così ma non per noi che saremo nelle piazza e in ogni dove si cantino canzoni della resistenza, dove si celebrerà l'80esimo della resistenza e dove si onorerà la storia di centinaia di donne e uomini che hanno dato la vita per il nostro paese e la libertà. Abbiamo e portiamo rispetto per papa Francesco molto di più dei nipotini di Mussolini che sono al governo perché si è battuto per la pace, contro il riarmo e contro il genocidio in Palestina".