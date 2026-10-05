I lavori

Restyling per la parrocchia San Vincenzo Martire di Cerello con Battuello

Quasi concluso un importante intervento di riqualificazione delle strutture

Restyling per la parrocchia San Vincenzo Martire di Cerello con Battuello

Corbetta ·

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Nuovo look per le strutture della comunità. Quest’anno la Parrocchia San Vincenzo Martire di Cerello con Battuello a Corbetta ha portato a termine un importante progetto di riqualificazione e manutenzione dei propri ambienti. «Dopo aver ripianato i debiti passati, è stato finalmente possibile attuare interventi da tempo necessari», spiega il parroco don Denis Piccinato.

Gli interventi

Vari i lavori effettuati e ormai quasi del tutto terminati. «In chiesa è stata risanata e ripulita la cripta con interventi per contrastare l’umidità – racconta il parroco – In oratorio è stato rifatto il manto di copertura del salone e sono stati sostituiti i serramenti. In casa canonica è stata eseguita una manutenzione conservativa sulla facciata ed è stata installata la nuova centrale termica. Sono stati ultimati i lavori di intonacatura del resto della casa parrocchiale e dell’oratorio. Restano in fase di ultimazione alcuni interventi, i cancelli e alcuni elementi della piazza Don Cermenati, con l’obiettivo di rendere più ordinato, accogliente e armonioso questo spazio».

I lavori all’asilo

Ancora più importanti sono stati gli interventi apportati all’asilo: «È stata messa in sicurezza la parte sottostante l’ingresso, il vecchio tetto in amianto è stato sostituito con una nuova copertura; sono inoltre stati posati dei nuovi serramenti nel salone che usiamo nelle occasioni delle feste e per la catechesi con le famiglie – spiega don Denis Piccinato – Cogliendo l’occasione, alcuni volontari, col loro prezioso contributo, hanno ridipinto il salone e sostituito l’illuminazione, restituendo all’ambiente un aspetto completamente luminoso e rinnovato. Gli interventi necessari, ma impegnativi, sono stati realizzati e portati a termine grazie alla preziosa collaborazione di molte persone e alle risorse della Parrocchia. È stato un passo importante volto al volerci prendere cura degli ambienti rendendoli sempre più belli, sicuri e accoglienti per tutta la nostra comunità».

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