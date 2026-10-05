Restyling per la parrocchia San Vincenzo Martire di Cerello con Battuello

Nuovo look per le strutture della comunità. Quest’anno la Parrocchia San Vincenzo Martire di Cerello con Battuello a Corbetta ha portato a termine un importante progetto di riqualificazione e manutenzione dei propri ambienti. «Dopo aver ripianato i debiti passati, è stato finalmente possibile attuare interventi da tempo necessari», spiega il parroco don Denis Piccinato.

Gli interventi

Vari i lavori effettuati e ormai quasi del tutto terminati. «In chiesa è stata risanata e ripulita la cripta con interventi per contrastare l’umidità – racconta il parroco – In oratorio è stato rifatto il manto di copertura del salone e sono stati sostituiti i serramenti. In casa canonica è stata eseguita una manutenzione conservativa sulla facciata ed è stata installata la nuova centrale termica. Sono stati ultimati i lavori di intonacatura del resto della casa parrocchiale e dell’oratorio. Restano in fase di ultimazione alcuni interventi, i cancelli e alcuni elementi della piazza Don Cermenati, con l’obiettivo di rendere più ordinato, accogliente e armonioso questo spazio».

I lavori all’asilo

Ancora più importanti sono stati gli interventi apportati all’asilo: «È stata messa in sicurezza la parte sottostante l’ingresso, il vecchio tetto in amianto è stato sostituito con una nuova copertura; sono inoltre stati posati dei nuovi serramenti nel salone che usiamo nelle occasioni delle feste e per la catechesi con le famiglie – spiega don Denis Piccinato – Cogliendo l’occasione, alcuni volontari, col loro prezioso contributo, hanno ridipinto il salone e sostituito l’illuminazione, restituendo all’ambiente un aspetto completamente luminoso e rinnovato. Gli interventi necessari, ma impegnativi, sono stati realizzati e portati a termine grazie alla preziosa collaborazione di molte persone e alle risorse della Parrocchia. È stato un passo importante volto al volerci prendere cura degli ambienti rendendoli sempre più belli, sicuri e accoglienti per tutta la nostra comunità».