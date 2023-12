Rescaldina premiata come Comune riciclone per la Lombardia

Il 14 dicembre 2023 il Comune di Rescaldina è stato premiato ed insignito del titolo di “Comune Riciclone per la Lombardia” durante l’Ecoforum Rifiuti Lombardia organizzato da Legambiente Lombardia presso la Cascina Triulza nell’area ex-expo di Rho, in collaborazione con l'Osservatorio Rifiuti sovra regionale di Arpa Lombardia.

Rescaldina premiata come Comune riciclone

Secondo i dati aggiornati di Legambiente Lombardia, Rescaldina si è distinta in Lombardia per i numeri virtuosi raggiunti nel 2022, risultando uno dei 350 “Comuni Rifiuti Free”, sui 1.503 lombardi, avendo prodotto nel 2022 meno di 75 kg/abitante anno di residuo secco indifferenziato (52,3 kg/abitante).

All’interno dell’esclusiva classifica dei Comuni Ricicloni lombardi, inoltre, il Comune di Rescaldina grazie ad una percentuale di raccolta differenziata dell’87,3% raggiunta nel 2022, si è posizionato al 9° posto tra tutti i Comuni della Provincia di Milano (che sono 133).

Risultati record per Rescaldina

Le scelte dell’Amministrazione comunale targata “Vivere Rescaldina” hanno portato negli ultimi cinque anni a risultati da record per il Comune di Rescaldina, con il coordinamento dell’ex assessore, ora consigliere delegato all’igiene urbana Daniel Schiesaro e del Sindaco Gilles Ielo. Continua quindi la strada intrapresa dal Comune verso “Rifiuti Zero”, con la convinzione che una gestione virtuosa dei rifiuti porti alla collettività una migliore qualità della vita e benefici per tutti in termini economici, sociali ed ambientali.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Dichiarazioni del consigliere delegato all’igiene urbana Daniel Schiesaro:

“Fino al 2014 Rescaldina risultava agli ultimi posti delle classifiche perché è stata guidata per tanti anni da liste politiche di centro-destra hanno dimostrato di non avere a cuore i temi ambientali. Con “Vivere Rescaldina” la musica è finalmente cambiata e un po’ alla volta, nonostante la contrarietà dei politici di centro-destra, abbiamo introdotto dei cambiamenti coraggiosi, razionalizzando i costi e migliorando i servizi. Dal 2014 molti passi sono stati fatti, ed ora siamo arrivati a ricevere questo prestigioso premio ambientale per il sesto anno consecutivo (dal 2018 al 2023). A giugno 2024 ci saranno le elezioni comunali e i cittadini rescaldinesi saranno chiamati a scegliere la nuova Amministrazione che guiderà il Comune per i prossimi cinque anni. Spero vivamente che i rescaldinesi continueranno a scegliere di essere guidati da Amministrazioni che hanno dimostrato negli anni, con i fatti e con i risultati, di lavorare con passione per migliorare concretamente la sostenibilità ambientale del nostro territorio. Ringrazio ancora una volta tutti i cittadini rescaldinesi, veri e propri compagni di viaggio, con i quali ho condiviso difficoltà e soddisfazioni: sarete voi a scegliere il futuro ambientale del nostro paese. Un ringraziamento speciale va anche all’Ing. Coppini e a tutto l’ufficio tecnico comunale che, tra tante difficoltà, ha avuto in questi anni la pazienza di sopportarmi e la capacità di gestire al meglio i numerosi e complicati servizi ambientali.”

Dichiarazioni del Sindaco Gilles Ielo: