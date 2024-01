Rescaldina ha detto addio a Padre Orlando Borghi

La parrocchia di Rescaldina è in lutto: è venuto a mancare, in San Salvador Padre Orlando Borghi, prete missionario rescaldinese che ha dedicato la sua vita alla missione.

Rescaldina ha detto addio a Padre Borghi

E’ mancato per cause naturali, a 80 anni, nel luogo dove desiderava essere sepolto, San Salvador, quello che è stato la sua casa durante i suoi ultimi anni di missione. La sua storia ha radici che sono sempre

state collegate con Rescaldina: ha celebrato la sua prima Messa da sacerdote proprio nella chiesa di Rescaldina, nel 1973, e, nello stesso anno, è partito per il suo primo incarico come animatore

missionario; la sua prima destinazione fu Troia, in Puglia, dove ha aiutato la parrocchia con percorsi di vocazione e con l’animazione degli oratori per i giovani.

Nel 2006 si trasferisce in San Salvador

Tutto questo fino al 2006, quando è stato inviato in San Salvador, luogo che poi rimarrà la sua seconda casa; lì si è dedicato al recupero dei ragazzi di strada, ha costruito una chiesa, oratori e altre strutture

di formazione e vocazione, anche grazie al sostegno e supporto di Rescaldina e dei parrocchiani. Nel 2018 ha passato un anno in Costa Rica sempre a lavorare per i giovani ragazzi e aiutarli a trovare la

loro vocazione; il tutto per poi tornare, nel 2020 in San Salvador dove poi ha concluso il suo percorso missionario lo scorso lunedì.