L’investimento è di 430.000 euro. Di questi 130.800 sono a carico del Comune, soggetto attuatore dell'opera

Regione Lombardia rafforza la rete della mobilità dolce sul territorio. Grazie allo stanziamento di circa 630.000 approvato con varie delibere di Giunta, proposte dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, saranno realizzati nuovi interventi per la mobilità ciclabile nelle province di Bergamo, Milano, Monza e Brianza e Varese. Fra questi anche la riqualificazione della ciclabile del Villoresi ad Arconate.

Regione Lombardia investe in nuove piste ciclabili

“Prosegue il nostro impegno concreto per favorire una mobilità dolce e integrata – ha detto l’assessore Lucente – con l’obiettivo di coniugare la sicurezza dei percorsi e la loro accessibilità a tutti. Abbiamo approntato un piano di interventi che coinvolge tutte le provincie lombarde, cercando di potenziare le infrastrutture ciclabili, opere che valorizzano i territori e migliorano la qualità della vita dei cittadini”.

“Progetti strategici che da un lato promuovono politiche ambientali e green a favore della collettività, dall’altro permettono di stimolare proposte di viaggio alternative, in grado di far diventare il cicloturismo volano ideale per apprezzare da vicino le bellezze paesaggistiche e culturali dei nostri luoghi. All’insegna di un sistema trasportistico sempre più interconnesso e vicino alle esigenze della popolazione”.

La ciclabile del Villoresi

Altra delibera prevede un accordo tra Regione Lombardia e Comune di Arconate: l’obiettivo è la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione del percorso ciclopedonale lungo il canale Villoresi e la messa in sicurezza della passerella pedonale. Anche questo intervento dovrà essere realizzato entro il 2026. L’investimento è di 430.000 euro. Di questi 130.800 sono a carico del Comune, soggetto attuatore dell’opera che dovrà sostituire le balaustre di protezione installate lungo il canale Villoresi presenti sul percorso ciclopedonale nel tratto compreso tra largo della Chiusa e via Moiona, riqualificare l’impianto d’illuminazione pubblica, oltre alla messa in sicurezza della passerella pedonale.

Infine, sarà realizzato un percorso ciclopedonale al Lago di Ghirla (dalla località Colibrì alla via Tre Lago) attraverso un accordo tra Regione Lombardia e Comune di Valganna (VA). Il costo complessivo dell’opera è di 220.000 euro (122.000 da parte del Comune).