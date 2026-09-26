Refettorio della materna: “Un nuovo spazio per i nostri bambini”

Da qualche giorno è ripreso l’anno scolastico e per i piccoli di Rosate c’è un importante novità. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo refettorio della Scuola dell’Infanzia di Rosate, alla presenza delle famiglie, che hanno potuto scoprire e vivere insieme i nuovi spazi.

Un momento di condivisione e convivialità per celebrare un ambiente rinnovato, pensato per accompagnare i più piccoli in uno dei momenti importanti della loro giornata scolastica. Soddisfatto dell’opera il sindaco Carlo Tarantola, presente con l’assessore ai Lavori Pubblici Daniele Del Ben, altri assessori , i progettisti e i rappresentanti di Sodexo che gestisce il servizio mensa delle scuola a Rosate

“Un intervento finanziato con 900mila euro di fondi del Pnrr dedicati proprio alle mense scolastiche. Abbiamo ampliato la mensa della scuola materna per permettere ai bambini di mangiare tutti insieme senza fare doppi turni, in spazi più grandi e confortevoli. E’ stata una bella iniziativa, ci hanno accolti i bambini con una canzoncina dal titolo “Il cuoco pasticcione”, un brano a tema che le maestre hanno insegnato . Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questo progetto – ha affermato il sindaco Carlo Tarantola – Per l’Amministrazione è una grande soddisfazione aver dotate la scuola materna di questo nuovo spazio che è un tassello che va a completare i lavori che si sono svolti negli anni alla materna , per l’efficientamento energetico con i nuovi serramenti e il cappotto termico, l’impianto di climatizzazione nella sala polivalente, tutti interventi volti a migliorare le caratteristiche di un edificio risalente alla fine degli anni settanta”.