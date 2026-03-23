In Lombardia in SI ha vinto con il 53,66% dei voti il NO invece ha raggiunto il 46,34%

Se a livello nazionale il No ha vinto al referendum per la Giustizia, in Lombardia e a livello locale ci sono diverse realtà dove ha vinto il SI. Ecco i dati dell’affluenza e i risultati.

Referendum sulla Giustizia: ha vinto il NO, ma non in Lombardia. I dati dei comuni

In Lombardia in SI ha vinto con il 53,66% dei voti il NO invece ha raggiunto il 46,34%. In provincia di Milano invece ha vinto il NO con il 53,74%, contro il SI che si è fermato al 46,26%. Ad Arconate ad esempio netta vittoria per il Si con il 61%. Anche ad Abbiategrasso a vincere è stato il SI con il 52,53% delle preferenze. A Cornaredo invece vince il NO con il 52,47%.

Vittoria netta per il NO a Novate Milanese con il 55,17% delle preferenze. A Magenta prevale il NO con il 52,64%. Vittoria per il SI anche a Legnano con il 51, 22% delle preferenze. A Rho invece a vincere è il NO con il 52,62%.

Tutti i risultati sono visibili su: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/scrutini/italia/0103049

ABBIATEGRASSO:

SI NO 7.699 6.956 52,53% 47,47%

ALBAIRATE:

SI NO 1.317 1.080 54,94% 45,06%

ARCONATE:

SI NO 2.176 1.384 61,12% 38,88%

BOLLATE:

SI NO 8.486 10.185 45,45% 54,55% MAGENTA: SI NO 6.210 5.588 52,64% 47,36% RHO: