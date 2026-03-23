affluenza e risultati

Referendum sulla Giustizia: ha vinto il NO, ma non in Lombardia. I dati dei comuni

In Lombardia in SI ha vinto con il 53,66% dei voti il NO invece ha raggiunto il 46,34%

Referendum sulla Giustizia: ha vinto il NO, ma non in Lombardia. I dati dei comuni

23/03/2026 alle 18:28

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Se a livello nazionale il No ha vinto al referendum per la Giustizia, in Lombardia e a livello locale ci sono diverse realtà dove ha vinto il SI. Ecco i dati dell’affluenza e i risultati.

Referendum sulla Giustizia: ha vinto il NO, ma non in Lombardia. I dati dei comuni

In Lombardia in SI ha vinto con il 53,66% dei voti il NO invece ha raggiunto il 46,34%. In provincia di Milano invece ha vinto il NO con il 53,74%, contro il SI che si è fermato al 46,26%.  Ad Arconate ad esempio netta vittoria per il Si con il 61%.  Anche ad Abbiategrasso a vincere è stato il SI con il 52,53% delle preferenze. A Cornaredo invece vince il NO con il 52,47%.

Vittoria netta per il NO a Novate Milanese con il 55,17% delle preferenze. A Magenta prevale il NO con il 52,64%. Vittoria per il SI anche a Legnano con il 51, 22% delle preferenze. A Rho invece a vincere è il NO con il 52,62%.

Tutti i risultati sono visibili su: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/scrutini/italia/0103049

ABBIATEGRASSO:

SI
NO
7.699 6.956
52,53% 47,47%

ALBAIRATE:

SI
NO
1.317 1.080
54,94% 45,06%

ARCONATE:

SI
NO
2.176 1.384
61,12% 38,88%

BOLLATE:

SI
NO
8.486 10.185
45,45% 54,55%

MAGENTA:

SI
NO
6.210 5.588
52,64% 47,36%

RHO:

SI
NO
11.214 12.456
47,38% 52,62%

LEGNANO:

SI
NO
14.850 14.141
51,22% 48,78%
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