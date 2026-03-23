Se a livello nazionale il No ha vinto al referendum per la Giustizia, in Lombardia e a livello locale ci sono diverse realtà dove ha vinto il SI. Ecco i dati dell’affluenza e i risultati.
Referendum sulla Giustizia: ha vinto il NO, ma non in Lombardia. I dati dei comuni
In Lombardia in SI ha vinto con il 53,66% dei voti il NO invece ha raggiunto il 46,34%. In provincia di Milano invece ha vinto il NO con il 53,74%, contro il SI che si è fermato al 46,26%. Ad Arconate ad esempio netta vittoria per il Si con il 61%. Anche ad Abbiategrasso a vincere è stato il SI con il 52,53% delle preferenze. A Cornaredo invece vince il NO con il 52,47%.
Vittoria netta per il NO a Novate Milanese con il 55,17% delle preferenze. A Magenta prevale il NO con il 52,64%. Vittoria per il SI anche a Legnano con il 51, 22% delle preferenze. A Rho invece a vincere è il NO con il 52,62%.
Tutti i risultati sono visibili su: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/scrutini/italia/0103049
ABBIATEGRASSO:
|SI
|
|NO
|7.699
|6.956
|52,53%
|47,47%
ALBAIRATE:
|SI
|
|NO
|1.317
|1.080
|54,94%
|45,06%
ARCONATE:
|SI
|
|NO
|2.176
|1.384
|61,12%
|38,88%
BOLLATE:
|SI
|
|NO
|8.486
|10.185
|45,45%
|54,55%
MAGENTA:
|SI
|
|NO
|6.210
|5.588
|52,64%
|47,36%
RHO:
|SI
|
|NO
|11.214
|12.456
|47,38%
|52,62%
LEGNANO:
|SI
|
|NO
|14.850
|14.141
|51,22%
|48,78%