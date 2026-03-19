Ad aprire l’incontro sarà un momento di illustrazione degli articoli della Costituzione oggetto del quesito referendario

le ragioni del si e del no

Il referendum costituzionale rappresenta un passaggio cruciale per il futuro del nostro Paese. Per questo, la Lista Civica Bareggio 2013 e il Partito Democratico di Bareggio, in collaborazione con il Circolo ACLI di Bareggio “Don Antonio Villa”, promuovono un momento pubblico di approfondimento e confronto aperto a tutta la cittadinanza.

Referendum costituzionale: una serata dedicata all’informazione

In un contesto in cui è fondamentale informare, l’iniziativa si propone di offrire strumenti concreti per comprendere i contenuti della riforma per favorire una scelta di voto consapevole.

La serata vedrà due voci qualificate, espressione delle diverse posizioni in campo:

Vera Cocucci, avvocato e cofondatrice del Comitato Lombardo a sostegno del Sì alla riforma

Matteo Di Gregorio, praticante avvocato e membro del Comitato Magentino a sostegno del No alla riforma costituzionale.

Il confronto sarà moderato dalla giornalista Camilla Garavaglia, a garanzia di un dibattito equilibrato e approfondito.

L’illustrazione degli articoli

Ad aprire l’incontro sarà un momento di illustrazione degli articoli della Costituzione oggetto del quesito referendario, per fornire a tutti i partecipanti una base chiara e condivisa.

Crediamo che il confronto pubblico, informato e rispettoso sia il cuore della democrazia. Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare.

Appuntamento: venerdì 20 marzo, ore 21.00

Luogo: Sala Consiliare, Via Marietti, Bareggio