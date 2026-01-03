Record di Nascite nel 2025 all’ospedale di Legnano

Un 2025 che si è concluso con un traguardo che riempie di orgoglio: dei 2044 bimbi nati, 1.173 nascite sono avvenute nell’Ospedale di Legnano.

“Un numero che per noi non è solo statistica, ma il racconto di oltre mille famiglie che hanno scelto una delle nostre strutture per uno dei momenti più importanti ed emozionanti della loro vita” riferiscono da Asst Ovest Milanese

Dietro questo risultato si cela un impegno che va oltre il dovere professionale.

“Ogni nuova vita accolta è il frutto di un equilibrio delicato tra professionalità e profonda umanità. Esprimiamo la nostra gratitudine al personale sanitario per l’instancabile dedizione e alle famiglie per aver scelto la nostra struttura e averci reso partecipi di questi emozionanti avvenimenti” conclude la nota dell’azienda sanitaria.