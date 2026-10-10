Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Rebecca Mamone nuovo agente di Polizia Locale di Buscate.

Rebecca Mamone nuovo agente di Polizia Locale

Si chiama Rebecca Mamone ed è il nuovo agente di Polizia Locale di Buscate. “In poco tempo abbiamo dovuto affrontare il pensionamento del comandante e un’altra uscita dal comando, stiamo quindi risistemando l’intero comparto – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Un grazie va all’agente rimasto in servizio e all’amministrativa, con i quali siamo riusciti a mantenere il servizio in maniera efficiente”.

I nuovi progetti

“Il nuovo agente è una ragazza giovane, motivata, spero e credo si integri presto con la parte burocratica del servizio – prosegue il primo cittadino in merito alle mosse messe in campo – Da parte nostra, stiamo per assumere un altro agente così da portare a tre l’organico del comando. L’idea è quella poi di unirci con un altro comune in maniera tale da poter fare turnazioni ed estendere il servizio anche nelle ore serali. Abbiamo quindi lavorato per migliorare ulteriormente quanto dato ai cittadini: la perdita di un comandante e di un agente è un fatto negativo ovviamente, ma abbiamo cercato di ‘ristrutturare’ il servizio in maniera tale da dare più copertura alle ore diurne, per essere ancora più efficaci”.