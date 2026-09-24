Ratificate le nomine della nuova Reggenza della Contrada San Bernardino

Il Concilio della Contrada San Bernardino di Legnano ha provveduto alla ratifica delle nomine, che vanno a completare la Reggenza per l’anno Paliesco 2026/2027.
Le nomine della Reggenza
È stato confermato nel ruolo di Scudiero il Cavaliere Simone Spadari.
Confermato anche il Gonfaloniere, il Cavaliere Lorenzo Mascara.
La nuova Gran Dama
Il Concilio ha inoltre ratificato la nomina della Dama Alessia Pinciroli nel ruolo di Gran Dama.
Infine il direttivo della Contrada ha voluto augurare a tutti loro un buon lavoro.