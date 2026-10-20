Rassegna Abbiatense Canti Popolari: 56esima edizione

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Per il Corotrecime Città di Abbiategrasso, dopo gli impegni settembrini ad Agliè (TO) e Villa di Chiavenna (SO), anche nel mese di ottobre prosegue l’intensa serie di concerti che caratterizza questa seconda parte di stagione.

Da oltre mezzo secolo

Messa in archivio anche la partecipazione alla 35esima edizione della rassegna “Pregare Cantando”, come sempre al Santuario di S. Invenzio a Gaggiano, e dove si è esibito in compagnia del Novara Vocalensemble di Trecate, per il Corotrecime sarà tempo di tuffarsi in quello che rappresenta, da ormai 56 edizioni, l’appuntamento più atteso dal Trecime: domenica, 25 ottobre 2026, alle ore 16 infatti, all’Auditorium dell’ex convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso, si rinnoverà l’appuntamento con la Rassegna Abbiatense Canti Popolari.

I fan più attenti del Corotrecime avranno già notato che di solito la Rassegna si svolge ad inizio ottobre: quest’anno però, a causa dell’indisponibilità del maestro Stefano Piloni (impegnato addirittura in Indonesia per una prestigiosa tournée con un’altra formazione corale di cui fa parte), si è deciso di far slittare la data ad appunto domenica 25 ottobre.

Ospite il coro “Scricciolo”

L’edizione numero 56 avrà come gradito ospite il coro “Scricciolo” di Cameri (NO) diretto da Giuseppe Tosatti, coro nato nel 1980 e che, oltre ad includere nel suo repertorio brani corali conosciuti, riscopre ed elabora melodie popolari locali reperite nelle osterie, canti originali anche liturgici e che in quarantacinque anni, di ininterrotta attività, ha organizzato e partecipato ad almeno quattrocentocinquanta appuntamenti canori. Un coro conosciuto ed apprezzato nell’ambiente corale, chiamato a condividere la scena con il Corotrecime in quella che, è sempre bene ricordarlo, è la più longeva rassegna annuale di canti popolari sul territorio nazionale: un motivo di vanto per il coro abbiatense e per la nostra città, ed un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica e di musica corale.