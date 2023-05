Raimbow talk, arte, musica e cultura contro l'omofobia

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, Cooperativa Albatros, collettivo Cotangente e l’amministrazione comunale organizzano sabato 20 maggio a partire dalle 18 al The Mode estivo “Rainbow talk”, un evento dedicato all’arte, alla musica e alla cultura LGTBQIA+. Rainbow Talk è supportato dalla Commissione Femminile Pari opportunità del Comune di Legnano.

Raimbow talk, un evento contro l'omofobia

«L’anno scorso per la prima volta l’amministrazione di Legnano aveva celebrato la Giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia inaugurando nel Parco Falcone e Borsellino una panchina arcobaleno -ricorda Ilaria Maffei. Mi fa piacere che sulla scia di quel momento si sia formato un gruppo di ragazze che hanno dato vita a un collettivo che si sta impegnando sul territorio per parlare di cultura LGTBQIA+. Questo Rainbow Talk sarà l’occasione -mi auguro per un numero consistente di nostri concittadini- di prendere contatto con un tema su cui esistono tanti pregiudizi e che va affrontato invece con una conoscenza adeguata».

L’iniziativa nasce dall’incontro fra amministrazione comunale, Albatros e Collettivo Cotangente, gruppo di ragazze attente alla cultura LGTB che ha proposto un momento per parlare del tema; un’esigenza, questa, che la stessa cooperativa, con i suoi operatori sociali, nell’attività all’interno delle scuole ha riscontrato in diversi giovani. È nata così l’idea di Rainbow Talk e di scegliere di ambientarlo in un luogo della quotidianità, un punto di ritrovo dei giovani in città per l’aperitivo. A partire dalle 18.00 a un paio di tavoli del The Mode si alterneranno una decina di ospiti per trattare da varie angolazioni il tema. Fra gli interventi previsti quello di uno psicoterapeuta, di un’assistente sociale e di una sanitaria, dell’autore Carlo Scovino e di rappresentanti di Amnesty international, di Arci Gay, di un ragazzo dell’Istituto Dell’Acqua e componente della consulta studentesca provinciale e dell’associazione WOWoman di Canegrate. I relatori saranno intervistati dai rappresentanti di Albatros e del Collettivo Cotangente. ù

Il pubblico presente avrà modo di interagire con gli ospiti attraverso una love line, accessibile attraverso un Qr code. Nel frattempo otto artisti dell’hinterland milanese (Acir, Frone, Giorgio Acquilecchia, Elena Corti, Giuliano Lovati, La Marella, Kia Ruffato e Simona Venkova) daranno vita a un live painting con opere a tema. Questi lavori saranno battuti a un’asta benefica.

La musica e la festa

Alle 19.30 avrà inizio il dj set trash party e il The mode preparerà, per l’occasione, il cocktail “rainbow” a prezzi ridotti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Instagram del collettivo Cotangente. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà a Palazzo Leone da Perego.

L’iniziativa rientra nelle azioni di “Action!”, il progetto attivato nell’ambito dell’iniziativa “Giovani Smart” di Regione Lombardia che sostiene la realizzazione di progetti mirati a contrastare i fenomeni del disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l’organizzazione di laboratori artistici e musicali e l’accesso, gratuito e libero, alle attività sportive sul territorio. Capofila del progetto “Action!” sul territorio è la cooperativa Energicamente; gli altri partner sono: l’amministrazione comunale, le cooperative sociali Stripes e Albatros.