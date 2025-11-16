Avvicendamento alla guida dei Ragazzi di Magenta. Dopo dieci anni di presidenza Matteo Mandonico cede il posto al 23enne Marco Locatelli, giovane attivo sul territorio a livello social
Ragazzi di Magenta, il nuovo presidente è Marco Locatelli
L’associazione dei giovani magentini ha ringraziato il presidente uscente per la disponibilità sempre data in questi anni, anche in periodi difficili come quello del Covid.
Il nuovo direttivo approvato all’unanimità è costituito da giovani under 30 L’augurio dei Ragazzi di Magenta nei confronti del nuovo presidente Locatelli è quello di «una prosecuzione del lavoro svolto finora nel solco di quanto fatto dal 2008 a oggi».