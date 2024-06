Ragazze e ragazzi del Da Vinci in goal a Salsomaggiore

Studenti e studentesse dell’istituto comprensivo Da Vinci di Cornaredo a Salsomaggiore per rappresentare la Lombardia nei progetti didattici sportivi «Tutti in Goal» e «Ragazze in gioco».

Progetti Figc

Dal 29 maggio al 2 giugno 2024 al palazzetto dello sport della città termale si sono svolte le finali dei tornei di calcio a 5 di due dei progetti scolastici promossi dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Sono state 38 le squadre a sfidarsi per i due titoli, con la partecipazione di 45mila studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado. Fra questi, anche i giovani cornaredesi, per quattro giorni di agonismo, divertimento, ed anche educazione.

Da Vinci a Salsomaggiore

L’istituto guidato dal Dirigente Scolastico Igor Della Corte, ha infatti deciso di partecipare al progetto «Valori in rete», progetto scolastico promosso dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC per studenti delle scuole secondarie di primo grado, accolto con molto entusiasmo dai partecipanti. Accompagnati dai docenti Gianluca Lombardo e Salvatore Donato, i giovani cornaredesi dopo aver superato le fasi regionali del torneo «Tutti in Goal», si sono aggiudicati il pass per la finale nazionale in rappresentanza della Lombardia. Sui campi del ‘Clemente Francani’ di Salsomaggiore Terme, 38 squadre si sono alternate e sfidate per le finali nazionali dei progetti didattici-sportivi «Tutti in Goal» e «Ragazze in Gioco» in rappresentanza di 19 regioni italiane.

Agonismo e rispetto