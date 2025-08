Raccolti oltre 4mila euro per le nuove casette del campeggio parrocchiale

Serata benefica

Compagnia della Torre e Classe 1962 hanno fatto centro con lo spettacolo "Me Elton John".

Il gruppo Classe 1962, in collaborazione con la Compagnia della Torre, ha organizzato un evento benefico con raccolta fondi dedicata al "Progetto campeggio 2025 - Nuove casette".

Successo per il concerto pro casette del campeggio

L’evento, andato in scena sabato 26 luglio nella splendida cornice dei portici del Centro Pastorale di Rescaldina, ha riscosso un notevole successo, grazie alla collaborazione musicale della Compagnia della Torre che ha proposto il loro spettacolo "Me Elton John", un’esibizione che ha ripercorso i pezzi più iconici di Elton John liberamente ispirato all’omonima autobiografia dell’artista.

"Grazie a quanti hanno contribuito alla raccolta fondi"

Fulvio Pedretti, rappresentante della Classe 1962 e molto vicino al progetto delle nuove casette, afferma:

"Siamo estremamente felici di come è andata la serata; abbiamo avuto molte prevendite e la partecipazione è stata assolutamente calorosa, anche da seguaci e affezionati da fuori paese. Devo ringraziare tutta la Classe 1962 per l’impegno nell'organizzazione della serata, la Compagnia della Torre per la splendida musica proposta, la Pro Loco Rescaldina per aver dato una mano anche nel punto ristoro, ma soprattutto tutti coloro che hanno assistito al concerto e contribuito alla raccolta fondi".

Le donazioni per il progetto ammontano a 4.300 euro

Prosegue Pedretti:

"Sono stati donati circa 4.300 euro per il progetto delle nuove casette del campeggio della Parrocchia a Maen, in Valle d’Aosta".

A fine serata, il "grazie" del parroco don Enrico Vertemati

A fine serata, il parroco don Enrico Vertemati ha ringraziato tutti i partecipanti.