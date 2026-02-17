Sabato 7 marzo ad Arese i volontari raccoglieranno i viveri che verranno distribuiti alle persone più bisognose.
Raccolta viveri per le persone in difficoltà
La raccolta avverrà dalle 9 alle 12 nel cortile della chiesa Maria aiuto dei Cristiani di Arese. Nei villaggi di Siolo, arese 4, Vaiane. via dei Tigli, via dei Platani e via dello Sport i volontari passeranno casa per casa. Verranno raccolti alimenti di prima necessità (pasta, riso, scatolame, zucchero, olio…) ma anche detersivi per la casa e detergenti per l’igiene personale.