Sul territorio di Dairago torna anche quest’anno, con partenza da venerdì 3 aprile, il servizio di ritiro domiciliare di sfalci d’erba, scarti vegetali in genere e ramaglie.

Raccolta verde a domicilio: adesioni aperte fino al 15 marzo

Esclusivamente a beneficio delle utenze domestiche (ville, villette e piccole unità immobiliari – NO utenze condominiali), tale attività è finalizzata alla rimozione di materiale derivante dal taglio dell’erba e dalla potatura di siepi effettuati da privati cittadini sulla loro proprietà, non da soggetti o imprese che operano nel settore della manutenzione del verde.

Per poterne usufruire, occorre dotarsi dei contenitori carrellati da 240 litri che AEMME Linea Ambiente fornisce appositamente per questo servizio e che si devono richiedere, contestualmente alla prenotazione dello stesso.

Nel caso si tratti di un rinnovo, dovranno essere utilizzati i contenitori consegnati nel corso del 2025 e, al momento della prenotazione, è necessario scegliere l’opzione “rinnovo” e procedere al pagamento di uno/due carrellati.

In caso di mancato rinnovo, gli utenti dovranno restituire i bidoni in loro possesso consegnati nel corso del 2025.

Come accedere al servizio

Per accedere al servizio, AEMME Linea Ambiente ha predisposto una pagina web dedicata, dalla quale l’utenza (in autonomia), potrà accedere ed effettuare la richiesta di abilitazione del servizio / chiedere il rinnovo, registrare il pagamento e monitorare lo stato di consegna del/dei cassonetti (link: https://servizi.aemmelineaambiente.it/ ).

Una volta completata la fase di adesione sul portale di AEMME Linea Ambiente, l’utente riceverà al proprio domicilio il/i cassonetti carrellati e potrà quindi esporre i rifiuti per la prima raccolta utile. E’ necessario essere in possesso degli appositi bidoni carrellati, considerando che sarà rimosso solo il materiale esposto all’interno degli stessi: non sarà, infatti, oggetto di ritiro quanto esposto sfuso, oppure in fascine, in sacchi di plastica o in bidoni diversi da quelli regolamentari.

Ciascuna utenza potrà richiedere di avere in dotazione non più di 2 bidoni: tale quantità è, infatti, il massimo che sarà possibile esporre per ogni passaggio di raccolta. I bidoni dovranno essere posizionati vicino all’ingresso del giardino o presso la strada di accesso, purché in luogo raggiungibile dai mezzi adibiti alle operazioni di raccolta dalle ore 20:00 del giorno antecedente la raccolta o entro le ore 06:00 del giorno di raccolta.

Il calendario per l’anno 2026, anno di avvio del servizio, è il seguente:

venerdì 03 aprile 2026

venerdì 17 aprile 2026

venerdì 08 maggio 2026

venerdì 22 maggio 2026

venerdì 5 giugno 2026

venerdì 19 giugno 2026

venerdì 3 luglio 2026

venerdì 17 luglio 2026

venerdì 31 luglio 2026

venerdì 14 agosto 2026

venerdì 28 agosto 2026

venerdì 11 settembre 2026

venerdì 25 settembre 2026

venerdì 09 ottobre 2026

venerdì 23 ottobre 2026

venerdì 06 novembre 2026

venerdì 20 novembre 2026

Ecco i costi:

Il costo per la fornitura di n. 1 contenitore carrellato da 240 litri con coperchio è di 60 euro + Iva (Tot. 66 €);

Se, contestualmente al primo contenitore, il cittadino vorrà acquistarne anche un secondo, il costo agevolato sarà di 30 euro + Iva. (Tot. 99 €); Se, invece, la richiesta di acquisto del secondo contenitore perverrà in un secondo tempo, il costo sarà di 60 euro+ Iva (Tot. 66 €).

Per qualsiasi chiarimento contattare il numero verde 800 19 63 63.