Aiuti

Raccolta solidale di materiale scolastico

Un’iniziativa per aiutare i nuclei famigliari più fragili

Albairate
Pubblicato:

L’Amministrazione comunale di Albairate  organizza la sesta edizione della raccolta di materiale a sostegno degli studenti albairatesi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

Un aiuto concreto

Un’iniziativa che ogni edizione mostra la generosità dei cittadini e raccoglie molto materiale scolastico utile. Con l’inizio delle attività didattiche a settembre, ogni famiglia deve sostenere la spesa per il corredo scolastico gravando notevolmente sul proprio bilancio.

La Raccolta intende supportare i nuclei più fragili in tale circostanza e si aggiunge ai contributi comunali già erogati per l’utilizzo dei servizi parascolastici e per l’abbattimento delle rette di frequenza.

Un aiuto concreto per sostenere il diritto allo studio. Cosa si può donare concretamente: penne, matite, pastelli, gomme, pennarelli; quaderni, raccoglitori, cartellette, album da disegno, cartoncini colorati, fogli protocollo, fogli a buchi, risme di fogli; colle, temperini, righelli, squadre; (anche usati, in buono stato) zaini, compassi, righelli e astucci.

 

Quando e dove donare

Come si svolgerà la raccolta solidale: è possibile donare da lunedì primo a venerdì 5 settembre, dalle 14.30 alle 18.30, nella Biblioteca comunale “L. Germani” (ingresso da via C. Battisti 8). Una volta definito tutto il materiale raccolto, per richiedere il materiale donato sarà necessario contattare l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Albairate.

