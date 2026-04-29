In occasione della Festa dei Lavoratori di venerdì 1° maggio, il servizio di raccolta rifiuti gestito da Aemme Linea Ambiente subirà alcune variazioni nei Comuni serviti.

Raccolta rifiuti l’1 maggio: tutti i cambiamenti previsti

Sui territori di Arconate, Canegrate, Castellanza, Legnano, Magenta, Magnago, Parabiago, Rescaldina e Turbigo, le raccolte previste per venerdì 1° maggio saranno posticipate a sabato 2 maggio, giornata in cui si raccoglieranno anche i rifiuti già previsti per il sabato. Ai cittadini si raccomanda di esporre sacchi e contenitori carrellati la sera di venerdì 1° maggio.

Anche a Gallarate nessun servizio venerdì 1° maggio: la raccolta dell’umido slitterà a lunedì 4 maggio, quella dei rifiuti indifferenziati a martedì 5 maggio, mentre quella di plastica e vetro a venerdì 8 maggio.

Gli anticipi

Nei Comuni di Buscate, Dairago e San Giorgio su Legnano i servizi del 1° maggio saranno invece anticipati a giovedì 30 aprile: ai cittadini si raccomanda, pertanto, di esporre i rifiuti la sera di mercoledì 29 aprile.

Anche a Gallarate nessun servizio per la giornata di venerdì 1° maggio: la raccolta dell’umido slitterà a lunedì 4 maggio, quella dei rifiuti indifferenziati a martedì 5 maggio, mentre quella di plastica e vetro a venerdì 8 maggio.

Nessun servizio anche a Cornaredo: la raccolta dell’umido sarà anticipata a giovedì 30 aprile, mentre quella della carta slitterà a sabato 2 maggio.

A Boffalora sopra Ticino, Cuggiono e Ossona, la festa del 1° maggio non inciderà invece sul calendario dei servizi, in quanto in tali comuni il venerdì non sono previste raccolte.

Venerdì 1° maggio tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta dei Comuni serviti da Aemme Linea Ambiente saranno chiuse. Anche il Numero Verde 800 196363 non sarà attivo. Il servizio riprenderà regolarmente sabato 2 maggio.