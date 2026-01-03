Rifiuti domiciliari: riassetto zone raccolta

L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso ed Amaga, hanno avviato una riorganizzazione delle zone di raccolta dei rifiuti, nata da una volontà condivisa di miglioramento del servizio e del decoro urbano, nonché dall’esigenza di unificare le zone di raccolta di carta e cartone con quelle delle altre frazioni. In tale contesto, il calendario della raccolta rifiuti verrà distribuito direttamente a domicilio, nelle cassette postali dei cittadini, entro la fine del mese di gennaio 2026.

In vigore dal 1 febbraio 2026

All’interno sarà presente anche lo stradario aggiornato con l’indicazione delle nuove zone di raccolta. Si precisa che per tutto il mese di gennaio 2026 le raccolte proseguiranno secondo il consueto schema settimanale, senza variazioni rispetto all’attuale organizzazione. Il nuovo assetto delle zone di raccolta entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio 2026. Il calendario di raccolta sarà inoltre disponibile in formato digitale sul sito www.amaga.it e tramite l’app Riciclario.

Si invita la cittadinanza a prendere visione del nuovo calendario 2026 per garantire un corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità aggiornate. L’Amministrazione comunale negli ultimi anni ha avviato un’azione per contrastare l’abbandono dei rifiuti, che ha importanti ricadute economiche sull’intera comunità e per garantire un decoro urbano.