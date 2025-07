Raccolta porta a porta del vetro: squadre al lavoro per recuperare i mancati servizi

Disagi

Dall'1 luglio è cambiata la società che se ne occupa e i tempi di messa a regime si stanno prolungando eccessivamente a causa dei problemi organizzativi.

La raccolta porta a porta del vetro non funziona a dovere, squadre al lavoro per recuperare i mancati servizi.

Disservizi in tanti comuni per la raccolta porta a porta del vetro

Sono giorni di sofferenza per la raccolta porta a porta del vetro nei comuni di Arconate, Buscate, Cuggiono, Dairago, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno e Villa Cortese. A spiegare le ragioni dei disservizi è Aemme Linea Ambiente che, in qualità di gestore, rivolge le proprie scuse all'utenza:

"Da inizio luglio il servizio è stato affidato a una nuova società e, come spesso capita quando di mezzo c’è un cambio di gestione di un servizio complesso e articolato quale è appunto quello della raccolta domiciliare, è normale che nei primi giorni si riscontrino delle criticità. In questo caso, però, le stesse sono rilevanti e i tempi di messa a regime del servizio si stanno prolungando eccessivamente a causa dei problemi organizzativi. In qualità di gestore, ci scusiamo con i cittadini dei disservizi e assicuriamo che stiamo lavorando con le Amministrazioni degli otto comuni interessati dal problema, affinché le criticità emerse in queste prime settimane di rodaggio vengano opportunamente e rapidamente superate".

Ecco come comportarsi in caso di mancato passaggio degli operatori

Ala fornisce inoltre le indicazioni su come comportarsi in caso di mancata raccolta:

"In caso di mancato passaggio degli operatori addetti alla raccolta, invitiamo i cittadini a non riportare all’interno delle proprie pertinenze mastelli e bidoni verdi, ma di lasciarli esposti, sino a che il servizio non sarà effettuato. E’, inoltre, necessario che segnalino la mancata raccolta, contattando il numero verde 800196363 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 13)".