Raccolta fondi per il Marocco da parte dell'associazione Jasmine

L'associazione Jasmine di Legnano ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le migliaia di persone in Marocco che si trovano in difficoltà a causa del terremoto che ha colpito il paese Nordafricano.

Raccolta fondi per il Marocco dall'associazione Jasmine

"Il Marocco è in ginocchio: i sopravvissuti sono senza cure, senza un tetto dove vivere, senza acqua potabile, elettricità e accesso a cure mediche di base. Un terremoto non finisce mai dopo la scossa, quello è solo l’inizio di uno sconvolgimento che troppo spesso dura troppo tempo; la vita di intere comunità viene stravolta e la tragedia umana che ne consegue non si esaurisce con la conta dei feriti, delle persone scomparse e dei danni”.

Con queste parole l'Associazione Jasmine di Legnano, punto di riferimento per le donne e le famiglie marocchine, impegnata a favorire percorsi di integrazione, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe che in meno di un giorno ha già superato 27mila euro.

Verranno inviati aiuti container di aiuti

“Le donazioni - spiegano dall’Associazione - saranno versate su un conto corrente istituzionale verificato. Attraverso aiuti materiali che spediremo ad associazioni che sono in loco compreso il nostro amico Soufiane, titolare di Roba da Marocchini, la più grande pagina instagram della Comunità Marocchina in Italia. Soufiane sta lavorando dal Marocco per provvedere a smistare e raccogliere container di aiuti da tutte le parti del mondo”.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/getn7h-il-marocco-ha-bisogno-di-voi