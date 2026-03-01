Raccolta fondi per don Alain: 5mila euro in aiuto del Camerun

Raccolta fondi per don Alain a San Vittore Olona in aiuto del Camerun.

E’ pari a 5mila euro la raccolta fondi avviata in paese dall’associazione “Amici di don Alain” di San Vittore Olona per aiutare il sacerdote, don Alain Youssuffa (nella foto) (che è stato attivo in paese per nove anni prima di tornare nel suo Cameron).

Un’iniziativa che aveva visto anche negozi ospitare delle cassette per la raccolta delle monetine.

“La somma raccolta ci permetterà di migliorare la qualità del cibo per i ragazzi di strada, garantire cure mediche, prolungare di un giorno l’accoglienza settimanale, sostenere la scolarizzazione di alcuni ragazzi che studiano, continuare la costruzione del centro di tessitura e migliorare l’ingresso della struttura per favorire una circolazione più fluida e sicura – spiega don Alain – Come responsabile della Curia diocesana, sono consapevole dei numerosi bisogni presenti sul territorio e so bene che non possiamo aiutare tutti i poveri. Tuttavia, con le risorse di cui disponiamo e con lo spirito di collaborazione che ci unisce, possiamo fare molto insieme per sostenere i ragazzi di strada, i carcerati e anche i malati di lebbra ancora presenti nella nostra Diocesi”.