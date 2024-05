Rispettare le poche, semplici regole della raccolta differenziata è la condizione necessaria affinché quest’ultima possa essere svolta in modo efficace. Un appello anche ai cittadini di Robecchetto.

Raccolta differenziata: attenzione al colore e al contenuto dei sacchi

Ciò non avviene a Robecchetto, dove negli ultimi mesi si è osservato un proliferare di sacchi non conformi esposti fuori dalle abitazioni. Si tratta di sacchi colorati che, non essendo semitrasparenti come quelli che andrebbero invece utilizzati dai cittadini, non permettono agli operatori addetti alla raccolta di verificarne il contenuto, al fine di operare la corretta distinzione dei materiali.

Ogni lunedì, ad esempio, c’è chi utilizza sacchi di colore rosa, blu, nero e grigio per esporre sia la plastica che i rifiuti indifferenziati: questo crea confusione nelle operazioni di raccolta. Il colore dei sacchi serve proprio per distinguere le diverse tipologie di rifiuto: non separarle correttamente significa non consentire una loro corretta destinazione, con aggravio di costi che ricadono sul Comune.

Si ricorda, dunque, ai cittadini che per i rifiuti indifferenziati occorre utilizzare i sacchi semitrasparenti di colore viola o di colore grigio.

Plastica esposta nel sacco semitrasparente

Per quanto riguarda la plastica, che deve tassativamente essere esposta nel sacco semitrasparente di colore giallo, la regola di base è che in quest’ultimo vanno inseriti solo gli imballaggi, i flaconi e i contenitori completamente vuoti, ossia privi di ogni residuo e non gli oggetti di plastica in genere. Si ricorda, altresì, che la presenza di liquidi, gel o di qualsiasi altra cosa all’interno di bottiglie, flaconi, etc., fa sì che l’imballaggio non venga riconosciuto come plastica, bensì come materiale estraneo e, dunque, scartato. Anche questo comporta un aggravio di costi per il Comune e, dunque, per i cittadini.

Per qualsiasi informazioni è possibile consultare il sito www.aemmelineaambiente.it; oppure contattare il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente: 800/19.63.63.