Raccolta firme per istituire lo «Sportello Animali»

«Chiediamo l’istituzione di uno sportello, presso gli uffici del Comune di Rho, che sia dedicato agli animali, sportello che diventi un punto di riferimento per tutti i cittadini rhodensi. Sportello che possa fare supporto, consulenza e assistenza su tutte le problematiche relative agli animali che siano essi di compagnia o salvatici».

A lanciare la proposta i componenti dell’associazione animalista «Amici on the Rhoad Odv»

A lanciare questa proposta, attraverso una raccolta di firme che saranno poi consegnate all’Amministrazione comunale sono i componenti dell’associazione animalista «Amici on the Rhoad Odv». «Lo sportello – affermano i componenti dell’associazione rhodense – avrà il ruolo di fare da ponte tra cittadini e istituzioni raccogliendo segnalazioni e indirizzando le problematiche verso le autorità competenti o le strutture idonee e risolvere, oltre ad essere un punto di riferimento per i cittadini che vogliono ottenere informazioni relative alle detenzioni di animali, la gestione sanitaria degli stessi, le opportunità di adozione e tutto quello che riguarda il mondo animale»

Raccolta di firme che prenderà il via nei prossimi giorni

Raccolta di firme che prenderà il via nei prossimi giorni anche con la presenza di banchetti nel centro storico della città. «Lo sportello animali dovrà agire in streatta collaborazione con Ats, con gli ambulatori veterinari del territorio, con le associazioni animaliste e di volontariato e naturalmente con le forze dell’ordine per interventi in caso di maltrattamenti, abbandono o altre violazioni di legge»