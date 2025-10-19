Raccolta del verde a singhiozzo

Disservizi nella raccolta porta a porta del verde a Inveruno.

Raccolta del verde da migliorare a Inveruno: le lamentele dei cittadini

Il servizio è partito nell’aprile di quest’anno e prevede il ritiro del verde a domicilio ogni 15 giorni fino al 17 dicembre. Si tratta di un servizio a richiesta e i cittadini interessati hanno compilato un modulo, consegnato al Consorzio dei Navigli, che si occupa della gestione dei rifiuti urbani a Inveruno. Sembra però che la raccolta del verde non avvenga puntualmente nei giorni indicati dal Consorzio agli utenti.

“Mancati ritiri nel giorno previsto, mail senza risposta e telefonate infruttuose”

Vincenzo Grande del gruppo di centrodestra Insieme per Inveruno e Furato ha spiegato:

“Molti cittadini aderenti al servizio ci hanno contattato per segnalare che nei giorni indicati non viene svuotato il cassonetto. Alla segnalazione via mail del mancato ritiro non si ottiene risposta e al telefono l’operatore non sa indicare un giorno preciso per il ritiro del verde. Considerando che il servizio viene effettuato ogni 15 giorni, l’utente vede accumularsi gli scarti verdi al proprio domicilio aspettando il nuovo passaggio. Disservizi che non si possono tollerare anche perché l’utente versa 60 euro all’anno al Consorzio per il ritiro del verde. Chiederemo spiegazioni all’Amministrazione”.