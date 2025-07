Questione rifiuti: “Ora dobbiamo cambiare rotta”

Il sindaco chiama all’appello i suoi cittadini per la questione rifiuti. Ozzero è tra i Comuni fondatori del Consorzio dei Navigli.

“Con orgoglio ricordiamo quando eravamo ai vertici per la raccolta differenziata, tra i primi a vincere premi per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Grazie al Consorzio, siamo stati pionieri nell'applicazione della tariffa puntuale” ricorda il sindaco Pietro Invernizzi.

Ma oggi, purtroppo, l’Amministrazione si trova di fronte a una situazione ben diversa. L'impegno e l'energia che hanno permesso di raggiungere risultati straordinari sembrano essersi affievoliti:

“ In molti casi si assiste a comportamenti incivili e irresponsabili: cestini stradali usati impropriamente come contenitori per i rifiuti domestici. Sacchi esposti senza rispettare i giorni o le tipologie di raccolta. Abbandoni indiscriminati di sacchi neri, accanto alle campane del vetro, ai contenitori di pile e farmaci, sotto le siepi o ai bordi delle strade- spiega rammaricato il primo cittadino - Ogni giorno, un operatore ecologico è costretto a intervenire per raccogliere rifiuti abbandonati”