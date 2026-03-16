Domenica 15 Marzo la compagnia teatrale “Quelli dell’Arcobaleno” di Cesano Maderno è arrivata a Corbetta proprio quando è cessata la pioggia.

“Quelli dell’arcobaleno” a teatro per raccogliere fondi

Una fortuita e simpatica coincidenza che è stato il preludio di un “sereno” e allegro pomeriggio. La compagnia infatti è venuta a Corbetta su invito delle Avis di Santo Stefano Ticino e di Corbetta per proporre la commedia dialettale “Ul curtil di 100 ciacer”. Iniziativa organizzata per raccogliere fondi da destinare all’Associazione Diamoci una Mano di Santo Stefano Ticino, finalizzati all’acquisto di un nuovo automezzo in occasione del loro 25° anniversario.

L’Associazione infatti si occupa del trasporto delle persone che hanno necessità di raggiungere strutture sanitarie o altre destinazioni di carattere sociale. I numerosi partecipanti che hanno aderito all’iniziativa hanno potuto trascorrere due ore di spensierato divertimento, consentendo di concretizzare l’obiettivo degli organizzatori. Organizzatori che quindi ringraziano Quelli dell’Arcobaleno e tutti coloro che hanno acquistato il biglietto. Ma anche i Volontari delle due Avis che hanno collaborato all’allestimento del salone San Paolo VI, dove è stata rappresentata la commedia.