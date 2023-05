Quattro passi nel Roccolo fa il pienone: raccolti fondi per famiglie povere e terremotate

Quattro passi nel Roccolo fa il pienone a Parabiago: raccolti fondi per famiglie povere e terremotate

L'evento targato Lions club Parabiago host

Si è svolta domenica scorsa la seconda edizione di "4 passi nel Roccolo". La manifestazione, organizzata dal Lions Club Parabiago Host, ha visto la partecipazione di numerosi gruppi di corsa e anche di numerose persone che con la famiglia o con amici hanno potuto apprezzare il bellissimo percorso tracciato da esperti runner, all'interno del meraviglioso Parco del Roccolo.

Tanti i gruppi partecipanti

Nonostante le avverse condizioni metereologiche della sera precedente, la manifestazione si è svolta con notevole soddisfazione di tutti i partecipanti ai quali, al momento dell'iscrizione sono stati consegnati una maglietta e un pacco gara offerti dagli sponsor della manifestazione. Sono stati premiati l'Atletica Parabiago come gruppo più numeroso , il Nordic walking team ed il gruppo "floreale" arrivato al traguardo con i papaveri del Parco.

Le attività benefiche

La manifestazione aveva lo scopo di raccogliere i fondi che il Lions Club Parabiago Host nel corso dell'anno 2022-2023, con la presidenza di Paolo Palmieri, ha destinato a molte iniziative benefiche. Tra le più significative: donazione al Fondo Prossimità Famiglia della Parrocchia di Parabiago; Donazione all'associazione We Will Care, a supporto della cura psicologica alle pazienti oncologiche; acquisto di un modulo abitativo donato alla popolazione della Turchia in occasione del terremoto; adozioni a distanza ed altre iniziative.