Quattro nuovi agenti di Polizia Locale e il “piano strade”

La manutenzione stradale e il controllo del territorio hanno guidato i ragionamenti del vicesindaco Enzo Tenti

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Magenta Enzo Tenti ha illustrato in questi giorni la delibera con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade per il 2026. Un’occasione servita ad annunciare l’assunzione di quattro nuovi agenti di Polizia Locale.

“La cabina di regia dei lavori affidata all’Ufficio tecnico: così sgraviamo la Polizia Locale che potrà ancora di più dedicarsi al controllo del territorio”

La ratio è semplice, ha sottolineato Tenti, «abbiamo liberato il nostro comando delle attività relative alla cabina di regia dei cantieri, che verrà affidata all’ufficio tecnico comunale, e adesso le energie di quest’ultimo si possono concentrare ancora di più sul controllo del territorio». Inoltre, ha aggiunto, «abbiamo acquistato un drone che verrà utilizzato per sorvegliare su attività illecite come abusi edilizi, versamenti di liquame sugli assembramenti e, in generale, di aiuto per la sicurezza».

Il capitolo strade

Capitolo strade, invece, è previsto un investimento complessivo di 350mila euro che interesserà una superficie di circa 10mila metri quadrati e riguarderà le arterie con maggior deterioramento del manto stradale: via Milano, nel tratto compreso tra via Cimarosa e via Dei Mille; via Isonzo, dal civico 40 fino a via Don Barbieri e via Fornaroli, da via Mazzini a via Turati.

«Il progetto prevede interventi di manutenzione completa delle strade, in continuità con il programma di manutenzioni già avviato nel corso del 2025, con il rifacimento dell’asfalto nei tratti più deteriorati. Non si tratta di semplici “toppe” o colate superficiali: ogni strada interessata sarà completamente rinnovata, per garantire una pavimentazione uniforme, sicura e duratura nel tempo, insieme al successivo aggiornamento della segnaletica», il ragionamento svolto dal vicesindaco.

Le novità sulla segnaletica stradale

A proposito di segnaletica, a gennaio, è stata trasferita la gestione della segnaletica dalla Polizia Locale all’Ufficio Tecnico.

«Questo passaggio – ha sottolineato l’assessore – permette due risultati fondamentali: concentriamo la gestione delle strade e della segnaletica in un unico ufficio, ottimizzando tempi e controllo dei processi, e liberiamo risorse alla Polizia Locale per un monitoraggio più efficace del territorio».

Avviato il piano d’azione

E’ stato intanto avviato un Piano della Segnaletica: cartelli e strisce pedonali saranno rifatti e aggiornati, sia sulle strade interessate dai lavori sia su quelle che non necessitano di rifacimento dell’asfalto ma richiedono comunque interventi di manutenzione. L’obiettivo è garantire sicurezza e visibilità, rendendo chiari e leggibili tutti i segnali, e migliorare l’efficienza della gestione urbana, accorpando le operazioni sotto un unico settore e dirigente.

«Lavoriamo per zone: concentrando squadre e mezzi in aree specifiche, riduciamo costi e tempi di intervento, garantendo manutenzione costante e sicurezza per chi utilizza le strade ogni giorno. Si tratta di un percorso programmato e continuo che coprirà tutto il territorio comunale e durerà nel tempo, evitando interventi emergenziali».

I costi degli interventi

L’investimento per il primo intervento 2026 del rifacimento delle asfaltature si distribuisce per circa 121mila euro su via Milano, 95mila euro su via Isonzo e oltre 52.000 euro su via Fornaroli. Per la segnaletica complessiva, per l’anno 2026, saranno investiti 100mila euro.