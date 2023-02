Quattro defibrillatori per Cornaredo

Quattro nuovi Dae, Defibrillatori automatici esterni, per il Comune di Cornaredo. Tre posizionati in sedi comunali, municipio, comando di Polizia locale e ufficio tecnico di via dei Mille, il quarto invece in piazza Libertà, all’esterno della Filanda.

Defibrillatori

Si tratta di una donazione fatta dalle Farmacia Comunali: il costo si aggira sui 5mila euro, la manutenzione sarà in capo al Comune. Nelle prossime settimane i dipendenti comunali saranno opportunamente istruiti all’utilizzo di questi macchinari salvavita, attraverso i corsi di formazione che spiegano quando e come utilizzare i dispositivi. I Dae sono dispositivi che servono per defibrillare un paziente colpito da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare. Il defibrillatore eroga una scarica elettrica al cuore del paziente per porre termine a un’aritmia o ad un arresto cardiaco mortale. I defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, detti anche Dae, si differenziano da quelli manuali per la loro capacità di rilevare automaticamente se è necessario o meno erogare una scarica elettrica al cuore del paziente.

Salvavita

«L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito, oltre che al personale medico, anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è, comunque, consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso di formazione specifica. Si applica l'articolo 54 del codice penale " Stato di necessità" a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»

spiega il Ministero della Salute. I Dae sono già obbligatori nelle strutture dove si pratica sport, e c’è un disegno di legge che prevede la presenza anche in tutti gli uffici pubblici. L’utilizzo di questi strumenti è fondamentale in caso di arresto cardiaco, quando ogni secondo risparmiato può fare la differenza fra la vita e la morte. Nelle ultime settimane, il suo utilizzo è stato fondamentale a Cornaredo, nella palestra della scuola Muratori, dove un uomo è stato salvato dagli amici dopo un malore al termine di un appuntamento sportivo, e solo mercoledì sera a Rescaldina.