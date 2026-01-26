Il folto e suggestivo serpentone che ha riempito le vie centrali della città, è stato animato da momenti toccanti, tra i quali l’ascolto delle letture a cura di «Leggi che ti passa»

Sono 14 i comuni del Rhodense che hanno partecipato alla Fiaccolata per la Pace che si è svolta sabato.

Quattordici comuni in marcia per sostenere la pace

La giornata di sabato resterà nella storia recente di Rho, come un momento di straordinaria intensità civile e comunitaria. La Fiaccolata per la Pace, non è stata soltanto un evento di quelli inseriti nel calendario del Comune di Rho, ma un’esperienza collettiva capace di unire i comuni del nord-ovest a un progetto condiviso, facendo emergere con forza un senso profondo di appartenenza, creatività e orgoglio dal comune desiderio di riflettere e condividere un messaggio di pace, oggi più che mai necessario.

L’iniziativa si è svolta con grande adesione per condividere un messaggio profondo e quanto mai attuale, per offrire risposte semplici a temi complessi e per affermare con chiarezza un principio fondamentale: la vita umana vale più di qualsiasi confine, interesse o potere. La manifestazione, organizzata dal Comune di Rho, con il «Coordinamento Pace in Comune», presieduto dal Sindaco di Rho Andrea Orlandi, presenti anche gli Assessori: Paolo Bianchi e Alessandra Borghetti, il Consigliere Uberto Re, per la Regione Lombardia il Consigliere Carlo Borghetti, il Comandante della Stazione dei Carabinieri Luogotenente Luigi Pino. si è svolta nel tardo pomeriggio partendo da Piazza San Vittore, con un pensiero del prevosto monsignor Norberto Donghi.

Presenti i sindaci del circondario

Il folto e suggestivo serpentone che ha riempito le vie centrali della città, è stato animato da momenti toccanti, tra i quali l’ascolto delle letture a cura di «Leggi che ti passa» di #Oltreiperimetri. Presenti i Sindaci dei Comuni di: Lainate, Solaro, Pregnana, Bollate, Vanzago, Pogliano, Baranzate, Arluno, Cornaredo, Pero, Settimo Milanese, Arese, per condividere un messaggio profondo e quanto mai attuale, rinunciando per un momento al ruolo istituzionale e il partito che rappresentano, per camminare insieme, come persone tra le persone, come cittadini del mondo uniti dallo stesso desiderio di pace.