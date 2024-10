Quasi pronta la nuova pista ciclopedonale

«È imminente la conclusione dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale lungo il canale Villoresi». A darne l’annuncio è il primo cittadino di Sedriano, Marco Re. Il cantiere, partito a gennaio 2023 e in seguito rimasto fermo per diverso tempo per questioni formali riguardanti la ditta responsabile dei lavori, è stato rimesso in moto nei giorni scorsi e a breve il nuovo tratto che percorre tutto il paese da est a ovest sarà pronto e potrà essere inaugurato.

Gli ultimi ritocchi

Le ultime opere edili in corso in questi giorni riguardano i passaggi e gli attraversamenti nei punti in cui si incrociano le strade carrabili, il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione con un manto adeguato, l’eliminazione dei cordoli, la preparazione del terreno e del verde circostante in vista poi della posa di nuove piante, l’impianto di irrigazione. Tutti questi lavori saranno completati in tempi brevi, mentre è già stata fatta nei mesi scorsi «la posa di telecamere di videosorveglianza lungo il percorso per alzare il livello di sicurezza, dato che alcuni tratti della pista sono un po’ isolati non avendo case che vi si affacciano», spiega il sindaco. Per completare la nuova opera mancherà solo la piantumazione delle piante lungo alcuni tratti, che sarà effettuata nelle prossime settimane.

Il percorso

La pista ciclopedonale parte a ovest dal confine con il Comune di Vittuone, dove si innesta su un percorso ciclabile già esistente, e percorre tutto il paese a fianco del canale Villoresi fino a est, passando lungo la recinzione del campo sportivo e arrivando a ridosso del centro commerciale Bennet, verso il comune di Bareggio, dove si innesta in un altro percorso ciclabile.

Il progetto

L’opera è stata realizzata con un finanziamento complessivo di Regione Lombardia pari a circa 500mila euro con un iter già avviato dalla precedente Amministrazione ma poi modificato da quella attualmente in carica. «Il progetto dell’ex Giunta prevedeva la realizzazione della pista ciclopedonale a ridosso del corso Europa verso la campagna, ma questo avrebbe comportato la necessità di espropriare 14mila metri quadrati di terreni privati e i tempi sarebbero andati per le lunghe – spiega Marco Re – Dato che noi nel nostro programma elettorale avevamo già previsto invece la realizzazione di una pista ciclabile che seguisse il percorso del Villoresi abbiamo fatto una variazione urbanistica riprogettandola ex novo con una nuova collocazione lungo il corso d’acqua, tutta su territorio comunale quindi senza necessità di espropri, e parallela alla vecchia statale 11, che rimane un asse di collegamento importante per il paese e di cui la pista ciclabile può essere una valida alternativa alla strada carrabile».

L’idea sottesa alla nuova pista, che presto sarà utilizzabile dai cittadini, è quella di offrire nuove possibilità di mobilità dolce ed ecologica «valorizzando il corso d’acqua, l’ambiente e la natura circostante, oltre a dare l’opportunità di riscoprire alcuni angolini del paese, come ad esempio alcuni punti con vecchi muretti fatti di sassi e mattoni a vista e altre particolarità che andando a piedi e in bicicletta è possibile notare e ammirare. Tanti cittadini ci hanno già espresso apprezzamento per il fatto che la pista è attigua a diverse aree verdi», conclude il sindaco.