Appuntamento il 4 ottobre a Sedriano con "Facciamo pace con il pianeta" la giornata organizzata in occasione della Giornata della pace, della fraternità e del dialogo.

Il 3 ottobre "Facciamo pace con il pianeta" a Sedriano

Anche quest'anno il Comitato Intercomunale per la Pace, in collaborazione con il Circolo Laudato sì del magentino, con la Parrocchia di Sedriano e con il patrocinio del Comune di Sedriano, ha voluto organizzare un evento in occasione della ricorrenza del 4 ottobre - Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse (istituita con Legge 10 febbraio 2005 n. 24) in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena.

Nell’edizione 2024, sulla base degli spunti dati dal messaggio “Spera e agisci con il creato” di sua Santità Papa Francesco nel quale è riportato:

"Se pur si sogna, ora si deve sognare a occhi aperti, animati da visioni di amore, di fratellanza, di amicizia e di giustizia per tutti. … la speranza è la possibilità di rimanere saldi in mezzo alle avversità, di non scoraggiarsi nel tempo delle tribolazioni o davanti alla barbarie umana. Perché tanto male nel mondo? Perché tanta ingiustizia, tante guerre fratricide che fanno morire i bambini, distruggono le città, inquinano l’ambiente vitale dell’uomo, la madre terra, violentata e devastata? … la madre terra, dovrebbe essere luogo di gioia e promessa di felicità per tutti. si è stabilito di dedicare la giornata al “fare Pace con il Pianeta”.

Racconti e storie da ascoltare

Durante la serata, che si svolgerà a Sedriano in via Fagnani, 35 (vicino al palazzo comunale), davanti all’affresco di S. Francesco e il lupo, del maestro Pino Deodato, ascolteremo racconti e testimonianze delle associazioni impegnate per la cura dell'ambiente sul nostro territorio e concluderemo l’incontro liberando insieme l'Albero della vita: una piccola azione per prenderci cura dell’ambiente.

Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa in oggetto.