Quasi 800 i visitatori del 13° NaturBio Festival

Un evento che si svolge ogni anno e insegna come raggiungere la salute e il benessere attraverso testati metodi e prodotti naturalistici

La manifestazione si è svolta negli spazi del Collegio Salesiano di Arese

Un appuntamento fisso ogni anno

Sabato 11 e domenica 12 aprile si è aperta la 13° edizione del NaturBio Festival, all’interno del suggestivo Collegio Salesiano di via Don Della Torre di Arese. Un appuntamento fisso per gli amanti delle scienze naturalistiche. Cibo, erbe, tisane, miele e spazi culturali presentati dagli esperti per insegnare abitudini di vita diverse all’insegna del benessere. Due giorni per imparare a rigenerare il corpo e rilassare la mente.

Spazi di scienza naturale

Il festival ha accolto i visitatori con una ventina di bancarelle colorate degli espositori di prodotti artigianali realizzati con criteri e procedure biologiche. Perfino cosmetici naturali ed erboristeria. Tra i presentatori anche gli esperti di trattamenti olistici, di yoga e pilates. Questi operatori hanno invitato i visitatori a provare qualche tecnica poco conosciuta. Largo spazio è stato dato alle conferenze per imparare abitudini di vita e alimentarsi correttamente con prodotti sani. Gli elenchi di bevande e cibi vegetariani per fare emergere l’energia interiore erano esposti e spiegati. Il Naturbio Festival ha visto una presenza di quasi 800 visitatori tra sabato e domenica. Una manifestazione all’insegna del rispetto e della salute.