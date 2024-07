Quarto binario, il sindaco interviene sugli espropri: "Ormai sono cosa fatta, ora è solo una tregua"

Il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi interviene per fare chiarezza sulla questione espropri “IV Binario”.

Un intervento, il suo, che arriva dopo che un'attività parabiaghese, il ristorante Locomotivo, aveva fatto sapere di aver ottenuto una proroga rispetto alla possibilità di continuare ad utilizzare il dehors oggetto dell'esproprio fino a novembre.

"A fronte di un’informazione poco corretta pubblicata sui social e sulla stampa locale in merito alla questione degli espropri dovuti alla realizzazione del progetto IV Binario, il sindaco Raffaele Cucchi interviene per fare chiarezza. Occorre innanzitutto precisare che gli espropri previsti per realizzare il IV binario sono stati eseguiti. Significa che RFI è già entrato in possesso dei beni espropriati, ciò che ha, invece, concesso a coloro che l’abbiano richiesto, è stata la possibilità di utilizzare comunque i beni espropriati fino alla data dell’inizio dei lavori".