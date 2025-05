Quarto binario, i lavori proseguono con il plauso dei pendolari: "Così centreremo l'obiettivo di avere un treno ogni 15 minuti"

Una reazione positiva. E' quella che i pendolari della tratta Gallarate Milano hanno avuto negli ultimi giorni alla notizia dell'accoglimento del ricorso presentato da Rfi da parte del Consiglio di Stato che ha di fatto sancito la prosecuzione del progetto del cosiddetto "quarto binario" ferroviario tra Rho e Parabiago.

"La notizia della prosecuzione dei lavori è una degna e positiva conclusione delle nostre battaglie"

"Dopo l’introduzione della corsa da Milano a Luino delle ore 17.05, hanno commentato i pendolari, arriva oggi un’altra notizia importante per i viaggiatori delle tratte che confluiscono sulla linea Milano-Gallarate. Una di quelle notizie che fanno la differenza, soprattutto perché rappresenta la degna e positiva conclusione di una delle nostre grandi battaglie. Con la sentenza n. 04257, il Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente la questione del potenziamento della tratta Rho–Parabiago, respingendo il ricorso presentato da alcuni soggetti (cittadini e comitati) contrari all’opera. I lavori, dunque, potranno finalmente proseguire senza ulteriori ostacoli, confermando la validità delle motivazioni sostenute dal nostro Comitato e valorizzando i fondi del PNRR con cui l’intervento è parzialmente finanziato".

La tesi (ribadita) dei fruitori del servizio

"Come ribadiamo da sempre, hanno scandito gli stessi, "quest’opera non è un capriccio, ma una reale necessità: potenziare il servizio ferroviario fino a Parabiago significa garantire un treno ogni 15 minuti verso Milano, trasformando la linea Parabiago–Rho–Milano in una vera metropolitana di superficie. Attualmente, i treni della linea S5 — composti al massimo da 8 vetture — e le fermate di rinforzo dei treni diretti non riescono a soddisfare la domanda di mobilità dei viaggiatori, che (nella migliore delle ipotesi) sono costretti a viaggiare in piedi.

I benefici dell'opera

L’opera permetterà di regolarizzare il traffico anche a nord della tratta e attivare un collegamento diretto ogni 30 minuti tra Milano Centrale e Malpensa, con fermate a Gallarate, Busto Arsizio e — auspichiamo — anche a Legnano. "Questa linea ha raggiunto punte di 110.000 pendolari al giorno, contribuendo in modo significativo alla riduzione del traffico veicolare privato e al miglioramento della qualità dell’aria, un bene comune particolarmente prezioso in una delle aree più inquinate d’Europa. Il potenziamento del servizio pubblico rappresenta un passo decisivo verso un sempre maggiore abbandono dell’auto privata e una mobilità più sostenibile".

L'auspicio dei pendolari per il futuro

La speranza, hanno concluso, è "di vedere presto conclusi i lavori e di poter estendere un servizio analogo anche a Legnano, attraverso il potenziamento della tratta Parabiago–Gallarate".