Quarant'anni di Hiv: informazione e prevenzione con il primo Giargiaforum

Quarant'anni di Hiv: in Sala Ratti il primo appuntamento con il Giargiaforum

L’evento, organizzato dal Collettivo Giargiame con Comune di Legnano e Legnano Fast Track per martedì 5 dicembre alle 21 al cinema Sala Ratti di corso Magenta 9, è dedicato proprio all’informazione sull'Hiv e sulle malattie sessualmente trasmissibili. In programma la proiezione del film "PositivƏ" e a seguire una tavola rotonda.

L'obiettivo è di fare il punto sui primi quarant’anni dalla scoperta dell’Hiv e offrire un servizio di informazione sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili.

Tra gli ospiti anche Stefano Rusconi, primario di Malattie infettive a Legnano

Ospiti della serata, organizzata dal collettivo Giargiame in collaborazione con l'Amministrazione comunale, Legnano check point e Jump around, saranno le sessuologhe Stella Brugnetta e Chiara Crespi, il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Legnano Stefano Rusconi, il regista Alessandro Redaelli, il produttore Salvatore De Martino e una delle protagoniste del film, Daria Russo, attivista sieropositiva, che saranno accompagnati nella discussione dal conduttore e moderatore Matteo Bianchi.

"Vogliamo combattere la diffusione della malattia e lo stigma che porta con sé"

L’evento nasce da un’idea di Giargiame, un collettivo di persone trans e cisgender che hanno in comune la voglia di far sentire la propria voce e di essere utili alla comunità, promuovendo spazi di confronto e dibattito nella nostra città su tematiche che non sempre ricevono la giusta attenzione.

Spiegano gli organizzatori:

"Questo primo appuntamento, che cade a dicembre, nel mese dedicato alla lotta contro l’Aids e alla prevenzione, si colloca tra le iniziative della città per formare le persone su questa tematica, contribuendo a combattere la diffusione della malattia, ma anche lo stigma di cui spesso sono vittime le persone sieropositive".

In due settimane già 20 le persone che si sono rivolte al Check point in stazione

Continua intanto il lavoro di Legnano Check point, parte del progetto internazionale Fast Track cities che punta ad azzerare le nuove infezioni da Hiv: si tratta di uno spazio non ospedaliero, aperto e gratuito, dove sono presenti operatori sociali della cooperativa Albatros e operatori sanitari dell'Asst Ovest Milanese, in particolare personale del Sert di Parabiago, attivo il martedì dalle 17 alle 19 e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 alla stazione di Legnano, dove è possibile testarsi in forma gratuita e anonima sia per l'Hiv che per l'epatite C. Il Check point offre inoltre counselling pre e post test e fornisce informazioni corrette sulla salute sessuale, la prevenzione e i comportamenti a rischio. Lo spazio, al quale nelle prime due settimane di attività (l'apertura risale al 14 novembre) si sono rivolte circa 20 persone, è stato inaugurato ufficialmente venerdì 1 dicembre, in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l'Aids.