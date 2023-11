Lotta all'Aids: taglio del nastro con i Finley per il Ceck point Legnano

Dal giorno dell’apertura, martedì 14 novembre, circa venti persone si sono già rivolte al Check point Legnano della stazione che venerdì 1 dicembre alle 17.30 sarà inaugurato in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS.

Taglio del nastro per il ceck point Legnano per l'Aids

Un numero che supera ogni aspettativa e che ha visto persone delle fasce d’età più diverse, da under venti a quasi settantenni, sottoporsi ai test per HIV e HCV epatite.

L’inaugurazione sarà l’occasione per presentare l’equipe attiva nel check point e il progetto da cui il check point discende, ossia Fast Track cities. Saranno presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Lorenzo Radice, la vicesindaco Anna Pavan e le assessore Monica Berna Nasca e Ilaria Maffei; per la cooperativa Albatros Elisa Casini, responsabile area Inclusione e promozione del benessere; Stefano Rusconi, primario dell’Unità operativa complessa Malattie infettive dell’ASST Ovest Milanese e personale del Sert di Parabiago.

Un battesimo con la presenza dei Finley

A «tenere a battesimo» il nuovo spazio sono stati i Finley, la celebre band pop-punk legnanese. Pedro, Dani e Ka hanno invitato a conoscere e usare il servizio con una storia sul profilo Instagram del gruppo: «Non siate timorosi, venite qua, sarete accolti con gentilezza e professionalità in questo centro. Lo fate per voi, lo fate per gli altri».

Un luogo aperto a tutti

Il Checkpoint è uno spazio non ospedaliero, aperto e gratuito dove saranno presenti operatori sociali della cooperativa Albatros e operatori sanitari dell’ASST Ovest Milano, in particolare personale del SERT di Parabiago, dove saranno somministrati test rapidi per HIV e HCV epatite, sarà offerto counselling pre e post test e date informazioni corrette sulla salute sessuale, la prevenzione e i comportamenti a rischio.

L’iniziativa è legata a Fast Track Cities, il progetto internazionale che punta ad azzerare le nuove infezioni da HIV e le morti collegate all’AIDS e cui la Città di Legnano ha aderito nel novembre dello scorso anno.

Il Check point è aperto due pomeriggi la settimana, dalle 17 alle 19 martedì e dalle 16.30 alle 18.30 il giovedì.

Per informazioni Elisa Casini 338 62 52065 (cooperativa Albatros) e mail e.casini@coopalbatros.org